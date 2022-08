Kultur : Krieg ist keine Option: Kinder singen und tanzen für den Frieden

Trier Trommeln, Gesang und Pantomime: Gestern Nachmittag tummelten sich viele Leute auf dem Porta-Nigra-Vorplatz. Der Grund war die Pop-up Performance als Abschluss des zweiwöchigen Talentcampus der Trierer Volkshochschule (VHS).

Mit lautem Getrommel machten sie zu Beginn ihrer Perfomance auf sich aufmerksam. Anschließend sang eine Gruppe von Kindern: „Krieg ist keine Option, Frieden ist unsere Mission. Wir wünschen allen Menschen Frieden auf der ganzen Welt.“ Währenddessen führten ein paar Kinder dazu eine Pantomime-Choreografie auf. Sie spielten mit einem unsichtbaren Seil Tauziehen, stritten und kämpften, bis bei einem lauten Trommelknall alle ihre Handflächen zum Publikum zeigten. In jeder ihrer Handinnenflächen war in Großbuchstaben das Wort „Stopp“ geschrieben. Zum Ende ihrer Aufführung formten sie mit ihren Armen ein Herz. Der Applaus des Publikums zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.

Unter dem Motto „Krieg ist keine Option, Frieden ist unsere Mission – Töne, Bilder, Tänze“ veranstaltete die VHS in den vergangenen zwei Wochen einen Talentcampus im Rahmen ihres Ferienprogramms. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer finanziellen oder familiären Situationen Bildungsbarrieren haben. Gemeinsam mit einem Team aus qualifizierten Betreuern erarbeiten sie in zahlreichen Workshops einen künstlerisch-kreativen Zugang zu dem schwierigen Thema Krieg und Frieden. Es geht darum Kultur zu erleben, eigene Ideen zu entwickeln und Kunstwerke zu gestalten.