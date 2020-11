Polizei : Kripo Trier mit neuer Adresse

Foto: Rainer Neubert

Trier Ab sofort ist auch der Kriminaldauerdienst der Kriminaldirektion Trier in dem neuen Dienstgebäude in der Kürenzer Straße 3 beheimatet. Nachdem die Polizeiinspektion bereits vor zwei Wochen aus der Südallee aus- und in das Gebäude der ehemaligen Hauptpost am Trierer Hauptbahnhof eingezogen war (), folgte nun auch der Schichtdienst der Kriminalpolizei.