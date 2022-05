Brand : Brand in Sägewerk Schweich – Kripo hat eine Vermutung, wie es zu dem Feuer kam

Schweich Nach dem Brand in einem Sägewerk in Schweich hat die Kriminalpolizei vor Ort nach der Ursache gesucht. Nun gibt es erste Erkenntnisse zu dem Grund und der Höhe des Schadens.

Nach dem Brand in einem Sägewerk in Schweich-Issel hat die Polizei nun eine Vermutung zur Ursache. Am vergangenen Donnerstag stand nach Auskunft der Polizei eine der Lagerhallen voll in Flammen, die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Die Kriminalpolizei Trier hat am Freitag vor Ort nach der Ursache des Feuers gesucht.