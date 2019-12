Ausstellung : Krippen aus Südtirol

Trier Krippen aus dem Grödnertal in Südtirol sind das Thema der Krippenausstellung im Museum am Dom in Trier. Nachdem das Museum im Sommer zeitgenössische Skulpturen aus Gröden präsentiert hat, wirft es mit den Krippen einen Blick in die Geschichte der über 200-jährigen Geschichte der Schnitzkunst im Grödnertal.

