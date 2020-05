Pflege : Krisenstimmung bei Trierer Verein - Corona raubt Kindern die Nestwärme

Info

Finanzhilfen in der Coronakrise gibt es für den Vereine Nestwärme nicht. Aber die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat zumindest den Bedarf für eine bessere Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern erkannt. So fördert das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie den Verein Nestwärme bei der „Entwicklung einer Praxiskonzeption für ein integriertes pädiatrisch-pflegerisches Familienversorgungsmodell“. 70 000 Euro beträgt der Anteil des Landes an den Personal- und Sachkosten des Projekts, das zu Beginn des Jahres gestartet ist. Die ebenfalls vom Verein beantragte wissenschaftliche Begleitung wird nicht gefördert. Ziel ist die optimale Versorgung der betroffenen Familie und der Abbau von Bürokratie.

Für seine Vereinsarbeit, aber auch für den erhöhten Bedarf an Personal, Schutzmasken und Schutzkleidung bittet der Verein Nestwärme (Telefon 0651/99201220; E-Mail kontakt@nestwaerme.de; www.nestwaerme.de) um Spenden:

IBAN: DE43 5856 0103 0007 8004 49; BIC: GENODED1TVB