Der Gremium MC bezeichnet sich auf seiner Internetseite als einen „der führenden Motorrad-Clubs in der weltweiten Bikerszene und größten MC in Deutschland“. Gegründet wurde der Club 1972 in Mannheim. Inzwischen gebe es mehr als 80 Abteilungen in Deutschland und weitere Chapter in anderen Ländern. „Der Gremium MC akzeptiert und respektiert die deutschen Gesetze. Wir stehen nicht außerhalb der Gesellschaft sondern sind ein Teil von ihr“, erklärt der Club auf seiner Homepage.

Das Tragen der Abzeichen des Clubs ist in Deutschland verboten, weil der Gremium MC Sachsen und vier weitere Chapter in Sachsen und Brandenburg höchstrichterlich verboten sind. Anlass waren Gewaltdelikte im Streit mit den Hells Angels Ende 2011 in Brandenburg. Zuerst wurde ein Gremium-Mitglied mit einem Messer verletzt. Beim Racheakt wurde vor einer Disko ein unbeteiligter 15-Jähriger schwer verletzt. Wegen des lokal begrenzten Verbots dürfen alle Gremium MC Mitglieder das Logo nicht mehr tragen. Das liegt an der Verschärfung des Vereinsrechts 2017: Mitglieder von Motorradclubs dürfen seitdem bundesweit nicht mehr ihre Abzeichen tragen, wenn einzelne Regionalgruppen verboten wurden. Eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Verschärfung wurde im August 2019 abgelehnt.