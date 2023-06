Kooperieren die Ämter zu wenig untereinander? Ukrainische Flüchtlinge fühlen sich von Trierer Behörden im Stich gelassen

Sie habe weinen müssen, als sie die flehenden Briefe gelesen hat, die ihr Schützling an die Trierer Ausländerbehörde geschrieben habe, berichtet Ramune Heidt. Sie betreut gemeinsam mit ihrem Mann Günter ein junges Flüchtlingspaar aus der Ukraine. Herr T. (23) und Frau K. (18) flüchteten im vergangenen Jahr vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland und kamen in Trier unter. Dort lernten sie Ramune und Günter Heidt kennen, die sie seitdem vor allem bei der Korrespondenz mit den Trierer Ämtern und Behörden unterstützen.