Krönung von König Charles III Warum die englische Krone mal in Trier war – und der König von England sie fast nicht zurückbekommen hätte

Special | Trier · Mit einem Riesenspektakel wurde König Charles III am Sonntag in London zum König von Großbritannien gekrönt. Der Trierer Historiker und Experte für Heimatkunde Ernst Mettlach verrät, warum die imposante Krone eigentlich eine Ersatzkrone ist und das Original sogar mal in Trier war.

08.05.2023, 10:28 Uhr

06.05.2023, Großbritannien, London: Großbritanniens König Charles III. verlässt nach der Krönungszeremonie mit der Imperial State Crown, einem Zepter und dem Reichsapfel die Westminster Abbey. Zur Krönung von König Charles III. sind zahlreiche Gäste gekommen. Foto: dpa/Dan Charity

Von Ernst Mettlach

Die Krone, die der Erzbischof von Canterbury gestern dem englischen König auf den Kopf setzte, ist die Edwardskrone. Die Crown of Saint Edward ist das Prunkstück der Kronjuwelen und benannt nach Edward dem Bekenner, vorletzter angelsächsischer König Englands. Sie stammt aus dem Jahr 1661 und wurde für die Krönung Karls II. als Ersatz für die originale, mittelalterliche Edwardskrone geschaffen, die während des englischen Bürgerkriegs 1649 eingeschmolzen wurde.