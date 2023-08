Brauchtum Krönung beim Weinfest: Viktoria I. ist neue Ortsweinkönigin in Leiwen

„Et läuft in Leiwen“, stellte Joachim Hagen, Vorsitzender der Festgemeinschaft, am Abend der Krönung der neuen Weinkönigin fest: „Et läuft der Wein, et läuft das Fest.“ Rund 2500 Gäste besuchten am Samstagabend eines der größten Zeltfeste an der Mosel, um Viktoria I. als neue Weinkönigin zu begrüßen. Vorgängerin Nadine I. dankte nach dem unterhaltsamen Krönungstanz mit der Winzertanzgruppe ab. Sie blickte mit ein wenig Wehmut auf ihre Amtszeit zurück. Das Leiwener Weinfest sei ganz eindeutig Höhepunkt ihrer Amtszeit gewesen. Gekrönt wurde Nachfolgerin Viktoria von der amtierenden Moselweinprinzessin Kirsten. Viktoria I. betonte, dass sie sich auf viele gemeinsame Momente und Auftritte mit ihren beiden Prinzessinnen freue, um den Weinort Leiwen zu repräsentieren. Neue Prinzessinnen in Leiwen sind Emma Jostock und Luisa Wiersch. „Bei uns in Leiwen wird Zusammenhalt großgeschrieben“, sagte Viktoria, „das ist es, was unser Dorf ausmacht.“