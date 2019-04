später lesen Brand Küche und Dachstuhl brennen in Trier-Heiligkreuz - Ein Mensch verletzt (Fotos) FOTO: TV / Privat FOTO: TV / Privat Teilen

Twittern

Teilen



In der Straße An der Ziegelei in Trier-Heiligkreuz ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus. Von Rebecca Schaal und Florian Blaes