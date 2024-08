Künstliche Intelligenz KI behauptet: Papst war 1984 in Trier – Warum niemand was davon weiß

Trier · Am 1. Mai 1984 weilte Papst Johannes Paul II. in Trier. Das jedenfalls behauptet das Programm ChatGPT, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Warum sich an den Besuch niemand erinnern kann.

03.08.2024 , 11:22 Uhr

Seine Heiligkeit Papst Tawadros II., Oberhaupt von zehn Millionen koptischen Christen, bei seinem Besuch im Trier Dom im Jahr 2019. Bischof Stephan Ackermann führte den Patriarchen durch das Gotteshaus. Foto: Rainer Neubert

Von Harald Jansen Redaktion Trier