Beliebt in Restaurants und bei Hobbyköchen Kürbisse: Die Alleskönner der Herbstsaison

Trier/Region · In Supermärkten und Restaurants begegnet einem zu dieser Jahreszeit immer wieder der Kürbis. Wir geben den Überblick über eine Auswahl an Speisekürbissen, was Hobbyköche aus ihnen zaubern können und wo Kürbisgerichte in Restaurants der Region zu finden sind.

03.11.2023, 08:18 Uhr

Der Klassiker unter den Kürbisrezepten: die Kürbissuppe. Foto: iStock/fcafotodigital Foto: Getty Images/fcafotodigital

Von Johanna Münch

Der wohl bekannteste Kürbis ist der orangefarbene Hokkaido-Kürbis. Er zählt zu den Klassikern, sowohl für die klassische Kürbissuppe als auch in Form von Ofengemüse und einer Vielzahl weiterer Gerichte. Gekühlt ist er mehrere Monate haltbar und seine Schale kann mit verzehrt werden.