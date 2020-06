Stadtgeschehen : Eigeninitiative für Stadtdörfer erwünscht

Trier 3,5 Millionen Euro wird das Innenministerium drei rheinland-pfälzischen Städten zur Verfügung stellen. Neben Ludwigshafen und Koblenz profitieren in Trier die Stadtteile Kürenz, Heiligkreuz und Kernscheid.

Zur Auftaktveranstaltung vergangenen Mittwoch begrüßte Oberbürgermeister Wolfram Leibe zahlreiche Ortsvertreter aus Kürenz, Heiligkreuz und Kernscheid. Neben der Vorstellung des Konzepts wurden auch Fragen beantwortet. Tobias Brokötter vom Kommunalentwicklungsbüro „Stadtimpuls“ in Landau wird als Projektleiter fungieren und den gesamten Prozess vor Ort begleiten. „Ziel ist es, die Stadtdörfer, also Stadtteile mit überwiegend dörflichem Charakter, in ihrer Entwicklung zu unterstützen und ein Entwicklungskonzept zu erstellen“, erklärt Brokötter.

Zur Vorbereitung führten Brokötter und sein Team Bestandsaufnahmen in verschiedenen Bereichen durch, zum Beispiel begutachteten sie Verkehrsanbindungen, fertigten aber auch profilbezogene Analysen an wie das Image der verschiedenen Stadtteile. „Aus diesen Informationen wollen wir dann in eine Bürgerbeteiligung übergehen, die wir hier „Zukunftsthemenfindung“ nennen. Wir wollen über eine Umfrage in den drei Stadtteilen separat nachfragen, was für die Bürger eigentlich aus deren Sicht wichtige Themen für die Ortsentwicklung sind.“ Dies soll über mehrere Wochen in den Sommerferien geschehen.