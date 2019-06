Kolumne : Ich freue mich ...

„... auf die feierliche Wiedereröffnung unserer Martinkskirche und auch darüber, dass dies rechtzeitig zu Fronleichnam klappt, einem traditionellen Höhepunkt im Gemeindeleben.“

Achim Müller (62), Trier-Nord, ist seit 1982 Kirchenmusiker und Küster der Kirche St. Martin (Maarstraße). Nach achtmonatiger Sperrung und abgeschlossener Deckensanierung wird die Martinskirche mit dem Festhochamt an Fronleichnam (9 Uhr) wiedereröffnet. Müller hat die musikalische Gesamtleitung der Messe, an der die Chöre von St. Martin und St. Paulin, Bläser des MV Frohe Klänge Sirzenzich und Regionalkantor Volker Krebs (Orgel) mitwirken. Die anschließende Prozession endet in St. Paulin. (rm.)