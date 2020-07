Freizeit : Sommerkräuter sammeln im Wald

Trier (red) Wildkräuterpädagogin und Geografin Monika Gramse lädt Interessierte für Donnerstag, 6. August, zu einer Wanderung durch den Meulenwald ein. Viele Pflanzen des Waldes kann man essen, sie schmecken sogar lecker.

Auf dem Spaziergang essen sich die Teilnehmer durch den Wald und erfahren dabei, wie man die Wildkräuter verwenden kann. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Forstamt Trier, Am Rothenberg 10, in Trier. Gegen 21 Uhr endet die Veranstaltung.