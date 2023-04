Umbau der Eisenbahnbrücke in Trier-West Kult-Kneipe in Trier-West weicht für Millionen-Projekt

Es soll ein Ort gewesen sein, mit dem sich viele Menschen in Trier-West identifizieren konnten. Abends sei in der kleinen Kneipe am Ende der Eisenbahnbrücke in Trier West immer viel los gewesen, sagt Marc Borkam, Ortsvorsteher von Trier-West. Häufig seien hier die Menschen aus dem Viertel nach dem Feierabend zusammengekommen „Viele sind traurig, dass dieses Stück Heimat jetzt verschwindet.“ Borkam ist im Stadtteil aufgewachsen und kennt die Menschen, die hier wohnen.