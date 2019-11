Kurse : Kultivierung von Körper und Geist

Kell Unter dem Motto „Qi Gong – ganzheitliche Methode zur Vorbeugung und Heilung“ bietet der Gesundheitspark Trier ein Tagesseminar Qi Gong an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. November, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Atelier, Bahnhofstr.

24, in Kell am See statt. Die Leitung hat Dieter Franke. Es erfolgt eine Einführung dieser 4000 Jahre alten Übungen, die entspannend wirken und positive Einflüsse auf das Immunsystem zeigen. Anmeldungen werden heute und morgen, Freitag, von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0651/4629-864 oder per E-Mail unter info@gesundheitspark-trier.de entgegengenommen. Weitere Infos www.gesundheitspark-trier.de