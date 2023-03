Programm für 2023 Kultur in Schweich: Was an außergewöhnlichen Orten geboten wird

Ein schokoladiges Konzert im Sägewerk Issel, ein holländischer Männerchor am Fährturm, Big-Band Klänge in der Pferdesportanlage Gosert – diese neuen, nicht alltäglichen Spielstätten sind Teil des Veranstaltungsprogramms 2023 des Vereins Kultur in Schweich. Hierbei handelt es sich um ausgefallene Locations, wo normalerweise niemand Kunst und Musik verorten würde. Das Programm 2023 verspricht insgesamt 14 hochkarätige Veranstaltungen und nimmt zum ersten Mal am Kultursommer Rheinland-Pfalz teil.