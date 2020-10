Weihnachten in Trier : Das ändert sich dieses Jahr auf dem Sterntalermarkt

Weihnachten in Trier

Trier Märchenzelt, mehr Musik, mehr Stände und Glühviez zum Mitnehmen: Der stimmungsvolle Trierer Sterntalerweih­nachtsmarkt weitet sein Angebot in diesem Jahr aus. Trotz Pandemie. Der TV hat nachgefragt, wie das möglich gemacht wird.

Wer gedacht hat, Corona töte das winterliche Kulturprogramm in Trier, liegt falsch: Sowohl der große Trierer Weihnachtsmarkt findet – unter Auflagen – statt (der TV berichtete) als auch der stimmungsvolle Sterntalermarkt im Brunnenhof – und zwar von Donnerstag, 26. November, bis Sonntag, 30. November, jeweils von 14 bis 22 Uhr.

Seit 2014 organisiert der Trierer Verein Kulturkarawane den viertägigen Markt im Brunnenhof neben der Porta Nigra. Statt Massenware bieten Künstler und Kunsthandwerker ihre individuellen Weihnachtsartikel an. Dazu gibt es Glühviez, Glühwein und andere Leckereien sowie eine fast magische Illuminierung des historischen Innenhofs mit seinen Arkaden und Torbögen. 500 Besucher und mehr drängeln sich üblicherweise zwischen den hübschen Buden des etwas anderen Weihnachtsmarkts.

Weil die Marktfläche insgesamt größer geworden ist, sucht die Kulturkarawane noch Aussteller . Weil die Umsetzung des Hygienekonzepts aufwendig ist, benötigt der Verein zudem ehrenamtliche Unterstützer , die zum Beispiel an den Zugängen zum Markt die Besucher zählen. Standbetreiber und Helfer können sich per E-Mail melden unter info@kulturkarawane.de

So eng darf es in diesem Jahr nicht werden – das untersagen die Regeln zum Corona-Infektionsschutz. „Wir weiten den Markt daher auf den Simeonstiftplatz und auf den Porta-Nigra-Vorplatz aus“, erklärt Toby Urban, Kulturkarawanen-Vorstandsmitglied. Laut Hygienekonzept müssen die Buden mit drei Metern Abstand zueinander aufgestellt werden. Der Markt soll aber nicht nur einfach mehr Raum einnehmen, auch das Programm ist größer in diesem Jahr.