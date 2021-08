Veranstaltungsreihe : Klangpiraten im „Kulturhafen Zurlauben“ in Trier

Trier Ein seichter Regen, überdeckt von dichten grauen Wolken ergoss sich noch zu Anfang über die im wesentlichen aus Eltern mit ihren Kindern bestehenden Zuschauer vor der Kulturhafenbühne an der Mosel.

Nach fast 20 Minuten wetterbedingter Verspätung enterten am frühen Nachmittag schließlich die Klangpiraten die Bühne und erlösten die bereits in heller Vorfreude ungeduldig wartenden Fans im Alter von drei bis acht Jahren.

Vom 27. August bis zum 6. September gestalten hier insgesamt zwölf Kulturinitiativen und Institutionen das Programm und präsentieren Kostproben. Vor der breiten Treppe wird hier in den nächsten Tagen ein buntes Programm aus Musik, Dichtkunst und Theater geboten – für jeden, der Interesse an kulturellen Darbietungen hat.

Immer wieder wurden die Mutigsten von ihnen auf die Bühne gerufen, um als Teil des Konzerts am Xylophon, an der Ukulele oder der Trommel live mit dabei zu sein. Neben dem deutlich im Vordergrund stehenden musikalischen Unterhaltungsfaktor wurden auch spielerisch Rhythmusübungen, Improvisationstraining und Komedieelemente in die vielseitige, einstündige Liveshow mit eingebaut. Außer Gesang und Drumset gab vor allem die Akusikgitarre der beiden Animateure den für Ihre Lieder und Melodien so charakteristischen Ton an.