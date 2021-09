Konzertreihe : Festivalstimmung kehrt an die Mosel zurück

Das QuattroPop-Festival fand am Freitag und Samstag im „Kulturhafen Zurlauben“ in Trier statt. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Im „Kulturhafen Zurlauben“ gab es das QuattroPop-Festival des Musiknetzwerks Trier und des Städtenetzwerks Quattropole.

Nach 2019 und 2020 dockte das grenzüberschreitende zweitägige QuattroPop-Festival des Musiknetzwerks Trier und des Städtenetzwerks QuattroPole am Wochenende ein drittes Mal am „Kulturhafen Zurlauben“ an der Mosel an. Insgesamt elf Acts kamen aus ganz unterschiedlichen Genres. Neben Bands aus Trier traten auch repräsentative Künstler aus den Quattropole-Städten Saarbrücken, Metz und Luxemburg auf.

Am Samstag begann das Programm bereits um 14.30 Uhr mit bestem Wetter und elektronisch ausgefallenem Dubstep, aufgelegt von einem Heimspieler: DJ Flextronic von Tempo90 brachte die ersten Besucher mit elektronischen Beats schon mal etwas in Wallung. Mit einer eigentümlichen Mischung aus Indie-Neo-Klassik und Jazz waren danach die Trierer Musiker Dhresen vor Ort. Das Trio baut auf harmonische Tonleitern mit atmosphärischer Stimmung, gefühlvoll aufgebaute Höhen und Tiefen und bedeutungsschwangere Details zwischen den Zeilen und erntet dafür eine Menge Applaus. Ihre Bühnennachfolger kommen ebenfalls aus Trier: Die vierköpfige Fuzz-Punk-Band Matches erspielte sich die Sympathien des Publikums durch einen Mix aus Rock ’n’ Roll, Garage und Grunge. Das Ganze wird garniert mit eingängigen Rhythmen, vielen Crescendos und einer starken Stimme.

Es folgten die Kraut-Rocker Tausend Augen aus Saarbrücken. Sie ließen es etwas ruhiger angehen, ohne dabei den Schwung aus ihrer bewegenden Musik zu nehmen. Eine klare, helle Stimme, deutsche Texte und groovige Riffs erzeugen mit weniger mehr. Sie erschaffen so ein einzigartiges Klangerlebnis. Im Anschluss übernahm das Trio Schatzi mit einem Mix aus New Wave, Elektronika und Yacht-Rock-Guitarren das Ruder. Es heizte damit der Menge ordentlich ein. Emotionale Texte, eine gefühlvolle, sanfte Stimme und Refrains zum Mitsingen – gemischt mit einem Hauch Melancholie – sind das Geheimrezept der drei Durchstarter.

Es folgte das luxemburgische New-Wave-Rock-Quintett Ice in my eyes: Als Steigerung von 1980er-Jahre-Pop punktete es mit althergebrachten und eigenen Akzenten und verrührte poppige mit rockigen Beats mit dem Synthesizer. So kam eine völlige Neuschöpfung zustande, die es in sich hatte und sofort in die Beine ging. Sie lieferten eine routinierte und allgemein gefeierte Liveshow ab, die für viele ein kleines Highlight gewesen sein dürfte.