Korlingen : Kapellenveranstaltung in Korlingen

Korlingen In einem Vortrag unter dem Motto „Kulturkapellen“ wird am Freitag, 24. Mai, 19 Uhr, in der St. Valentinskapelle in Korlingen das Patronat des heiligen Valentin und die Tradition der vierzehn Nothelfer in ihrer Bedeutung für die Korlinger Frömmigkeitsgeschichte herausgestellt.

Referent ist Samuel Acloque.

Für die musikalische Umrahmung sorgen Peter Kirsten (E-Piano)und Berenike Michalke (Flöte).