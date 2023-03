Triers freie Kulturszene dreht auf Jam-Session, Schallplatten, Kinderzirkus und jede Menge Live-Musik am Domfreihof

Wer mal so richtig entschleunigen will, dem sei das neue Format „Vinyl Allstars“ der Kulturkarawane im Keller des Palais Walderdorff empfohlen: Auf der kleinen Bühne zwei Musikexperten, die zwei Lieblingsschallplatten (ja, Sie haben richtig gelesen: Schallplatten) vorstellen. Dazu gedämpftes Licht, bester Sound (es sei denn, die Tonabnehmer-Nadel will nicht direkt beim ersten Mal in die richtige Rille springen) und rund zwei Dutzend Liegestühle. Und dann einfach nur zurücklehnen und zuhören, was die beiden da vorne auf der Bühne Schlaues und Interessantes zu sagen haben über die Musik vom Plattenteller. Zum Beispiel über die eindringlichen Charakterstudien auf der A-Seite der legendären Aqualunge-LP von Jethro Tull oder die Reggae-Anleihen der Punk-Vorzeigeband The Clash auf deren Album Combat Rock. Nächster Vinyl-Allstars-Abend ist am Freitag, 18. März. Dann auf dem Plattenteller: Judas Priest Album Sad Wings of Destiny und Fleetwoc Macs „Rumours“. Im Anschluss des Live-Talks auf der Bühne werden die Platten für einen guten Zweck versteigert.