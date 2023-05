Die Stadt als Bühne Kultursommer und Fringe-Festival – das ist am Wochenende in der Trierer Innenstadt geboten

Derweil eröffnen auf der kleinen Bühne am Kornmarkt die Honoratioren aus Stadt und Land das zweite Trierer Fringe-Festival (englisch für Fransen), ursprünglich eine Idee aus Edinburgh. Sogar die schottische Kulturministerin ist angereist. Das Theater Trier verlegt seine Kunst in den öffentlichen Raum, franst also aus und gleichzeitig wird rund um das kurfürstliche Palais der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet.