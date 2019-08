Kunst : Das Besondere an Gras und Federn

Info

Zeichnung, Grafik, Objektkunst und Buchillustration sind Anna Bulanda-Pantalaccis Arbeitsschwerpunkte. Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland haben die renommierte Künstlerin bekanntgemacht. Ihre Studien der Werbung in Minsk bei Warschau und an der Kunstakademie in Krakau sowie der Kunstgeschichte, Volkskunde und Vergleichenden Religionen in Bonn beendete sie mit Diplom im Bereich Buchillustration und Magister (M.A.) mit Auszeichnung. 1999 wurde sie zur Professorin für Kommunikationsdesign an die Trierer Hochschule berufen. 2016 wurde sie mit dem Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und erhielt 2018 den Landesverdienstorden (RP). Als überzeugte Europäerin baut sie mit ihrer nomadischen Hochschule, der Cross-Border-University of History and Art, seit 2007 Brücken zwischen internationalen Hochschulen, zwischen Studierenden und Künstlern vieler Länder.