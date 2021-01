Kultur : Kulturwettbewerb stärkt grenzüberschreitende Projekte

Trier/Luxemburg/Saarbrücken In den nächsten Jahren soll die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der kulturellen Zusammenarbeit in der Großregion stehen. Die Kulturminister haben bei einer Videokonferenz zum Abschluss der saarländischen Präsidentschaft, an der auch der Trierer Kulturdezernent Thomas Schmitt teilnahm, erörtert, wie 2021 unter Federführung der Région Grand Est gemeinsame Ansätze zur Bewältigung der Krise entwickelt und konkrete Zukunftsperspektiven für die Kunst- und Kulturbranche in der Großregion aufgezeigt werden können.