Sanierung Stadttheater : Kulturzentrum Tufa Trier: Warum alles länger dauert und deutlich teurer wird

Trier Der auch für die Trierer Theatersanierung unverzichtbare Neubau einer Spielstätte an der Weberbach sollte bereits fertig sein. Warum noch nichts passiert ist und welche Auswirkungen das hat.

Der als zurückhaltend bekannte damalige Chef der Gebäudewirtschaft der Stadt Trier erläuterte dem Ortsbeirat Trier-Mitte im November 2019, bis zur Eröffnung des Anbaus am Kulturzentrum Tuchfabrik würden wohl noch zwei Jahre vergehen. Mehr als drei Jahre später ist von dem als Zwischenspielstätte während der Theatersanierung benötigten Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Kunstbaustelle Tufatopolis allerdings noch immer nichts zu sehen. „Es dauert länger und wird erheblich teurer“, sagt nun Kulturdezernent Markus Nöhl.

Kulturdezernent Markus Nöhl: Probleme im Baugewerbe sind verantwortlich für Verzögerung bei der Tufa

Die Probleme der vergangenen Jahre im Baubereich spiegelten sich leider auch in dem nicht vorhandenen Fortschritt dieses Projekts. Es war bislang mit Baukosten von etwa 6,4 Millionen Euro in Verbindung gebracht worden. Wie viel mehr es wird, verrät Nöhl allerdings noch nicht. Es werde derzeit eine Vorlage für die Beratung im Stadtrat vorbereitet. „Wir haben den Förderantrag an das Land gestellt und warten auf die Genehmigung. Danach können die notwendigen Ausschreibungen beginnen.“