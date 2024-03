Demo in Trier So war die Kundgebung auf dem Hauptmarkt gegen Antisemitismus (Fotostrecke)

Trier · 250 Menschen haben am Sonntagnachmittag an der Kundgebung gegen Antisemitismus auf dem Hauptmarkt in Trier teilgenommen.

17.03.2024 , 18:03 Uhr

24 Bilder

Von Florian Blaes