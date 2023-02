Demonstration : Am Freitag auf dem Domfreihof Trier: Kundgebung zum Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine

Bei der Kundgebung soll die Zusammenarbeit zwischen Ukrainern und Trierern im Vordergrund stehen. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Am 24. Februar des vergangenen Jahres hat der Angriff der russischen Truppen auf die Ukraine begonnen. Zu diesem Anlass findet am Freitag eine Kundgebung auf dem Domfreihof in Trier statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Trampert

Eine Kundgebung auf dem Domfreihof in Trier erinnert am Freitag, 24. Februar, an den Beginn des Ukrainekriegs. Sie beginnt um 14 Uhr und soll zwei Stunden dauern. Die Kundgebung wird von Trierer Vereinen veranstaltet, die sich in den vergangenen Monaten für die Ukraine und ihre Bevölkerung eingesetzt haben.

Lesen Sie auch Hilfe für die Ukraine : Fünfter Hilfstransport fährt von Trier nach Charkiw: Diesmal tragen die Helfer schusssichere Westen

Getreu dem Motto „Let’s Unite“ (zu deutsch: Vereinen wir uns!) soll vor allem die positive Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Ukrainern gewürdigt werden. „Wir möchten uns bei den Behörden, Organisationen und Privatleuten für ihre ehrenamtliche Hilfe und die Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer bedanken“, betont Matthäus Winzek, der im Namen des Vereins „Viele Hände für die Hoffnung“ bei der Kundgebung sprechen wird.