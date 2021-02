Demonstrationen : Auftakt für Kundgebungen in der Trierer Innenstadt

Auftakt für Kundgebungen in der Trierer Innenstadt

Die für den Samstag geplanten Kundgebungen haben am Nachmittag begonnen. Demos und Gegendemos ziehen sich noch bis in den Abend hin.

Gegen 14 Uhr versammelten sich mehrere Hundert Kritiker der Corona-Maßnahmen zu einer von Kevin Singh organisierten Kundgebung auf dem Viehmarkt. Sie wurden durch Absperrgitter von mehr als hundert Gegendemonstranten des Vereins Buntes Trier getrennt. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort, von Zwischenfällen wurde aber nichts bekannt. Auf Seiten der Corona-Kritiker wurden die Abstandsregeln oft nicht eingehalten. Auch am Hauptmarkt war eine Gegendemo der Linken gegen die Kundgebung geplant.

Mehrere Demonstrationen und Gegendemos prägen am Samstag die Trierer Innenstadt und den Straßenverkehr.

Zu harmlos für ein Verbot: NPD darf bei Demo in Trier zehn brennende Fackeln tragen

Kostenpflichtiger Inhalt: Eilbeschluss des Gerichts : Zu harmlos für ein Verbot: NPD darf bei Demo in Trier zehn brennende Fackeln tragen

Eine der Versammlungen ist ein Fackelzug des NPD-Kreisverbandes Trier, bei dem zum Gedenken an die getötete Triererin Edith Blum demonstriert wird. Das Verwaltungsgericht Trier hatte in einer Eilentscheidung am Freitag Auflagen der Stadt Trier, die das Tragen von Fackeln betraf, aufgehoben.