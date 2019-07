Kungfu-Workshop : Kungfu-Workshop im Xiamen-Garten Trier

Trier Das Konfuzius Institut der Universität Trier lädt an drei Sonntagen in den Sommerferien zu Veranstaltungen im Xiamen-Garten-Trier ein. Am Sonntag, 7. Juli, finden zwei kostenfreie Kungfu-Workshops unter der Leitung von Ramon Permar statt.

