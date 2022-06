Natur : Steht ein Elefant auf der Wiese

Der von Sabine Wolff bemalte Elefant ist ein Vertreter der Elephant-Parade, die 2013 auch in Trier zu Gast war. Foto: Kathrin Hofmeister

Helmsange Der Garten von Sabine und Fernand Wolff im luxemburgischen Helmsange bietet allerlei Gegenständen eine neue Heimat – vom ausrangierten Fahrrad bis zum Bettgestell. Aus manchen Dingen entsteht auch Kunst.

Mit ihrer Ankündigung, zum „Tag der offenen Gartentür“ am 25. und 26. Juni Künstler vor Ort zu haben, hatte mich Sabine Wolff neugierig gemacht. Da war die Rede von Pit David, der sich mit den Traumfiguren der Ureinwohner Nordamerikas vom Stamm der Hopi auskennt und in seinen Kachina-Figuren (etwa 20 bis 30 Zentimeter große Puppen), die Tiere versinnbildlichen, Ausdruck verleiht. Seine davon abgeleiteten Bilder werden in den Bäumen hängend ausgestellt sein. Und man kann mit dem Künstler, der sich in Luxemburg bereits einen Namen gemacht hat, ins Gespräch kommen. „Dann wird man den Kunstschmied Vic Mathias antreffen, der Metallskulpturen aus Cortenstahl fertigt“, erzählen Sabine und Fernand Wolff. Und man erfährt mehr zur Kunst des Mosaiklegens unter der Anleitung von Simone Weydert.

Was den Garten im luxemburgischen Helmsange zum kreativen Ausstellungsraum macht, wird beim Besuch schnell deutlich. Er ist spannende Kulisse und Atelier zugleich. Künstlerische Objekte aller Art haben hier einen hohen Stellenwert. Dazu zählen die überall integrierten Mosaike, die sich die Hausherrin zum Hobby gemacht hat, ebenso wie Fernands Fundstücke vom Recyclinghof, denen er zu neuem Leben verhilft.

Aus Glas vom Recyclinghof hat Sabine Wolff ein Kunstwerk zusammengesetzt, das in der Blumenwiese farbliche Akzente setzt. Foto: Kathrin Hofmeister

Kunstobjekte im Garten „können als schönste Nebensächlichkeiten“, wie es der Landschaftsarchitekt und Kenner historischer Gärten, Ruprecht Rümler, in einem Gartenseminar über „Wege zu charaktervollen Gärten“ einmal formulierte, „in Park und Garten eine besondere Atmosphäre erzeugen“. Die stellt sich in diesem rund 2800 Quadratmeter großen Freiluftraum schnell als originell und anregend für die Fantasie ein. In eine andere Kultur entführen die an markanten Punkten im Garten aufgestellten Simbabwe-Skulpturen. Sie werden nach dem afrikanischen Volk, das sie in seiner Volkskunst modelliert, auch als „Shona“ bezeichnet. „Diese Shona hier beispielsweise ist im Prinzip ein Elefant“, sagt Sabine Wolff und zeigt auf eine aus weichem, dunklem Stein gehauene Skulptur, die auf einem Stück Wiese steht.

An markanten Punkten im Garten wie dem Goldregen-Durchgang zur Wildwiese sind Skulpturen aus Afrika, die sogenannten Shona aufgestellt. Foto: Kathrin Hofmeister

Wie kommt man zu solchen Objekten? Gibt es einen Bezug? „Wir haben viele Jahre in Simbabwe gelebt“, erzählen die beiden. „Ich unterrichtete dort Tierzucht im Auftrag der luxemburgischen Regierung“, erläutert der gebürtige Diekircher. Von Afrika haben sie die gesammelten Stücke mitgebracht. Die Gebilde in geschwungenen Formen sind ideal, um markante Punkte im Garten zu betonen. Gleich zwei flankieren den abzweigenden Durchgang zur Obstwiese im hinteren Teil des Gartens.

Sabine und Fernand Wolff schätzen die Verbindung von Kunst und Natur: Schon im Eingang verbinden sich Mosaike auf Weg und Treppenstufen mit der Blütenpracht. Foto: Kathrin Hofmeister

Doch bevor man in den Freiluftraum gelangt, wandelt man durch die Staudengalerie. Die Wände ziehen Sträucher hoch und anstelle von Bildern tuschen Blumen ihre impressionistischen Gemälde in den Raum.

Wer würde auf den ersten Blick erkennen, dass es sich bei diesem Objekt um den Restabfall ausgestanzter Zahnräder handelt? Foto: Kathrin Hofmeister

Mit dem Betreten des Gartens hinter dem Haus hat sich ein Sehfeld geöffnet, das bis zu den Goldregen am Teich in den grünen Raum zieht. Die Richtung der Erkundung ist durch die rabattenähnliche Pflanzung klar vorgegeben. „Das sollte eigentlich ein munter plätschernder Bachlauf werden“, erzählen die Besitzer, „doch es zeigte sich, dass das Gefälle nicht ausreichte.“ So wandelten sie das Flussbett kurzerhand in ein Kiesbeet um. Das Band weist den Weg. Die Füße wandeln auf einem grünen Teppich.

Der weitläufige Garten hinter dem Haus teilt sich in einen linken Nutzgartenteil und ein rechtes Kiesbeet mit üppiger Staudenpracht. Foto: Kathrin Hofmeister

Der Rasenweg teilt das Gelände in einen Nutzgarten auf der linken Seite, den Fernand Wolff bestellt und einen Ziergarten auf der rechten, in dem Sabine Wolff Regie führt. Nein halt, so klar ist die Abgrenzung nicht. Am Rand der mit Mais, Salat und anderem Gemüse bepflanzten Beete blühen Akeleien, Pfingstrosen und allerlei andere Stauden, wie man sie aus Bauerngärten kennt. Das korrespondiert mit dem Blütenschmuck auf der anderen Seite. Getrennt sind die Blumen von den Nutzbeeten durch volutenförmig geschmiedete Gitter. „Alte Bettgestelle vom Recyclinghof“, erklärt der passionierte Wiederverwerter. Die stecke er als Grenzmarkierung rein. „Was an Zierpflanzen darüber kommt, darf ich wegjäten“, sagt er mit einem sympathischen Lachen. Die ausgedienten Metallgitter sind damit aber nicht nur nützlich, sondern sehen auch dekorativ aus. Materialien, die andere weggeschmissen haben, in neuer Funktion wieder zu verwenden, führt zu kreativen Ideen.

„Das Sammeln auf dem Recyclinghof ist meine Leidenschaft“, sagt der Tüftler. Was hat er schon für schönes Glas mitgebracht. Seine Frau hat es mit ihrer künstlerischen Begabung neu zusammengesetzt. Auf der Wiese, wo gerade die Margeriten blühen, hat die Glasskulptur einen gebührenden Platz bekommen, der zeigt, wie spontane Integration von Kunst und Natur neue Dimensionen eröffnet. „Wenn die Sonne durchfällt, ist es besonders schön“, sagt Sabine Wolff.

Von ganz anderer Strahlkraft ist eine Metallskulptur auf der Akeleiwiese am Waldstück. „Das ist eigentlich Schrott“, lachen die beiden. Aus der Cortenstahlscheibe wurden Zahnräder ausgestanzt. Was davon übrig blieb, kaufte ein luxemburgischer Künstler zum Schrottpreis. Wie Sabine und Fernand Wolff, die das Stanzblech von ihm erwarben, hatte er erkannt, dass der Negativ-Musterbogen kunstvoll aussieht.

INFO Der Tag der offenen Gartentür Die internationale Aktion „Tag der offenen Gartentür“ wird von unterschiedlichen Vereinen und Verbänden organisiert. Die Gaart an Heem Liga in Luxemburg beispielsweise organisiert den internationalen „Tag der offenen Gartentür“ am 25. und 26. Juni. Daran nehmen Sabine und Fernand Wolff teil und öffnen ihren Garten an beiden Tagen jeweils zwischen 10 und 18 Uhr für Besucher. Verschiedene Künstler präsentieren ihre Werke. Adresse: 69, rue Mercatoris, L-7237 Walferdange-Helmsange, Telefon: 00352-691 334293, sabinewolff.lu69@gmail.com Der „Tag der offenen Gärten“ in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist immer am letzten Sonntag im Juni, der 2022 auf den 26. Juni fällt. Teilnehmer und Öffnungszeiten unter: gartenbauvereine.de

Auf ein besonderes Faible des Hausherrn für Fahrräder wird man auf dem „Place des Cyclistes“ aufmerksam. 55 alte Fahrräder, die natürlich auch alle vom Recyclinghof stammen, sind über den „Parcours der Radfahrer“ in einem Waldstück verteilt. An manchen rankt bereits Efeu empor und spiegelt die spontane Integration von Natur und Kunst wider. Dass den beiden Natur- und Umweltschutz am Herzen liegt, erkennt man in ihrem biologisch bewirtschafteten Garten, der überall Nahrung und Unterschlupf für Tiere aller Art und Insekten bietet, sofort.

Jedes Mosaik ist ein individuell gefertigtes Kunstwerk. Als eines von vielen auf dem Kiesweg ist es Trittplatte und Blickfang zugleich. Foto: Kathrin Hofmeister

Ein Bekenntnis zur Dringlichkeit, Lebensraum bedrohter Arten zu schützen, baut sich mit einem Elefanten im Gras auf. Es ist ein Original der Elephant-Parade. Viele werden sich daran erinnern, wie die bemalten Dickhäuter zur Landesgartenschau 2013 in Trier und Luxemburg ausgestellt waren. Hintergrund des weltweiten Charity-Projektes ist die Rettung der vom Aussterben bedrohten asiatischen Elefanten und ihrer Lebensräume gewesen. Der Erlös der versteigerten Kunst-Elefanten floss in die Aktion. Sabine Wolff hat einen der großen Elefanten für Trier bemalt. Später ersteigerte sie selber einen weißen Mini-Elefanten und ließ ihrer Kreativität freien Lauf. Aus jedem der Ausstellungsstücke spricht die Freude, aus dem Entdeckten etwas Eigenes, Unverwechselbares zu formen.