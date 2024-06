Crossover-Veranstaltung in der Tuchfabrik Trier So war das zweite „Rock Art Festival“ in Trier

Trier · Das „Rock Art Festival“ in der Tuchfabrik Trier ging am Wochenende in die zweite Runde – und es übertraf dabei die Premiere 2023: Mehr Bands, mehr Kunst, mehr Stimmung. Was den Besuchern geboten wurde und wie die Kombination aus Musik und bildender Kunst ankam.

08.06.2024 , 22:00 Uhr

Von Johanna Münch