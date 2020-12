Stiftung : Kunst verschenken und der Kultur helfen

Trier Kulturaktien des Jahrgangs 2020 sind weiterhin erhältlich und auch an Weihnachten passend. Mit dem Erlös werden Künstler gefördert und Stipendien für Kinder finanziert.

Hiltrud Zock, Stiftung­sbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, verweist auf die speziellen Hintergründe in diesem Jahr: „Die Kulturschaffenden in unserer Region müssen sich in diesem Jahr ganz besonders darauf verlassen können, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Viele von ihnen sind coronabedingt am Existenzminimum, erspielen uns dennoch mit Konzerten und Theaterstücken auf außergewöhnlichen Bühnen kleine Fluchten aus der Sorge und bringen Freude.“