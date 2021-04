Region : Buchstaben aus Rauch: Gruß am Himmel über Trier

Buchstaben am Himmel waren am Samstag über Trier zu sehen. Screenshot: Rainer Neubert. Foto: TV/Rainer Neubert (Screeenshot aus einem Clip)

Trier/Föhren Wenn oben am Himmel Buchstaben „gezeichnet“ werden: In Trier war das am Samstag der Fall. Dahinter steckt eine Aktion von Kunstfliegern und Fallschirmfreunden aus der Region. Die Hintergründe:

Flugzeuge, die ein Banner mit einem aufgedruckten Werbeslogan hinter sich herziehen, sind nichts Neues. Wenn aber hoch oben über den Menschen plötzlich Buchstaben am Himmel erscheinen und allmählich verblassen, dürfte das für Aufmerksamkeit sorgen - so wie am Samstagnachmittag über Trier.

Mit dem Satz „Hallo Trier bleibt gesund“ warb ein regionaler Fallschirmclub über der Moselstadt für sich - Herzchen inklusive. Dahinter steckt eine Gruppe von Kunstfliegern aus Bayern, die sich auf diese Art der wolkigen Präsentation spezialisiert haben, wie Geoffrey Willems, erster Vorsitzender des Fallschirmsportclubs Trier e.V. am frühen Samstagabend gegenüber volksfreund.de bestätigte: Das Unternehmen „Skytexter“ versprüht aus in Formation fliegenden Flugzeugen Parrafinöl, welches verdampft - und die nach Unternehmensangaben etwa 200 mal 200 Meter großen Buchstaben am Himmel „schreibt“, bis sie sich wenig später verflüchtigen.

Laut Angaben der Firma auf ihrer Website verblieben keine Rückstände in der Luft, das Paraffinöl sei umweltfreundlich. Die Kunstflieger haben ein kleines Programm entwickelt, mit dem sie die Erzeugung der Rauchwolken steuern können, erklärt Willems. Klingt einfach, dürfte aber oben am Himmel Präzisionsarbeit erfordern. Das Angebot ist neu, das gebe es erst seit etwa einem knappen halben Jahr.

Aber wie kommen Flieger aus Bayern auf die Idee, Trier einen wolkigen Gruß an einem sonnigen Samstag zu schenken? „Sie waren zufälligerweise hier in der Gegend“, erzählt der Vorsitzende des hiesigen Fallschirmvereins, der am Flugplatz Trier-Föhren angesiedelt ist. Die Firma habe einen ähnlichen luftigen Einsatz - gewerblich - in Richtung Koblenz gehabt. Und da hätten die fliegenden „Jungs“ den Abstecher nach Trier kurzfristig eingeschoben. Sozusagen als Dankeschön dafür, dass sie die Einrichtungen des Vereins am Flugplatz nutzen konnten.

Denn unbekannt sind sich Fallschirmspringer und Kunstflieger nicht: „Einer der Piloten kommt aus Traben-Trarbach“, erklärt Geoffrey Willems, ein anderer aus Kusel. Und einer würde auch mal die „Absetzmaschine“ steuern, mit der die Trierer Fallschirmfreunde zu ihren Sprüngen von Föhren aus abheben.