Rezepte : Ernährung für unterwegs

Langsur-Mesenich Unter dem Thema „Ernährung“ bietet der Landfrauenverband Trier am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr im Johannishof in Langsur-Mesenich den Kurs „Essen für unterwegs – lecker und gesund“ an.

Immer häufiger wird unterwegs gegessen, sei es auf der Arbeit oder in der Schule. Dabei muss man nicht zwangsläufig zu fertigen Snacks greifen. Die qualifizierten Kursleiterinnen der Landfrauen stellen Rezepte vor, die daheim zubereitet werden können und sich für die Mitnahme eignen. Informationen zur Vermeidung von Verpackungsabfall und Warenkunde runden den Vortrag ab. Kostproben und Rezeptblätter verführen zum Nachkochen.