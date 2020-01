Ausbildung : Kurs für angehende Tageseltern

Trier Ein Kurs für künftige Tageseltern startet am Montag, 27. Januar. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) bietet den Kurs in der Familienbildungsstätte in Zusammenarbeit mit dem städtischen Jugendamt an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die künftigen Tageseltern vom 27. Januar bis zum 28. September (Montag, Dienstag, Freitag, 9 bis 12.15 Uhr) geschult.