Nells Ländchen, heute als Nells Park bekannt, war einst ein Sumpf vor den Toren Triers. Nikolaus Nell ließ auf dem Grundstück einen modernen Park anlegen, der gleichzeitig ein landwirtschaftliches Mustergut darstellte. red

Kathrin Baumeister erläutert in einem Kurs am Samstag, 13. April, 15 bis 17 Uhr, im Nells Park in Trier, was von der einst riesigen Anlage übrig geblieben ist und erklärt den Rosenstammbaum. An den einzelnen Stationen singt Anja Geishecker mit Gitarrenbegleitung passende Lieder. Als besonderer Höhepunkt wird der sonst unzugängliche Eiskeller besichtigt.

Anmeldungen per E- Mail unter info@fbs-remise.de oder unter Telefon 0651/64895. Die Kursgebühr beträgt 12 Euro.