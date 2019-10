Ehrang-Quint : Kurse in der Remise Ehrang

Ehrang-Quint Das Katholische Familienbildungszentrum Remise in Ehrang-Quint bietet wieder verschiedene Kurse an.

In dem Kurs „Von der Vorlage zum fertigen Bild: Zeichnen und Aquarellieren“ am Sonntag, 10. November, 9.30 bis 17 Uhr, lernen die Teilnehmer, wie man ein vorgegebenes Motiv mit Bleistift skizziert und im gewählten Bildausschnitt den Licht- und Schattenverlauf festlegt.

In dem Workshop „Was die Römer am liebsten speisten“ werden einige klassische römische Rezepte ausprobiert und verspeist. Zudem werden in dem Workshop am Dienstag, 12. November, von 19 bis 22 Uhr Informationen über die Ernährung der Menschen in der Antike und deren Essgewohnheiten vermittelt.