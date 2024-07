In historischem Ambiente Warum die Kölner Filmschule am Roscheider Hof gedreht hat

„Jetzt absolute Ruhe bitte, es wird gedreht“, ruft eine junge Frau am Filmset in Richtung ihrer Kollegen. Sie ist Teil des Filmteams, das am Sonntag am Roscheider Hof die finalen Szenen ihres Kurzfilms „Die letzte Mine“ abgedreht hat. Dafür waren alle Beteiligten schon früh auf den Beinen: „Um halb 7 kamen wir heute Morgen an. Eine halbe Stunde später haben wir mit dem Aufbau der Szenerie begonnen“, sagt Marius Wiege zum Ablauf. Er ist Mitbegründer der Firma Atris Film und arbeitet als Produzent in Kooperation mit der ifs am entstehenden Kurzfilm.