Bauarbeiten : Kurzzeitige Vollsperrung der Römerbrücke

Trier Auf der Baustelle am westlichen Römerbrückenkopf stehen demnächst Leitungsverlegungen auf dem Programm. Die Römerbrücke ist deshalb ab Freitag, 20. November, 20 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 25. November, 5 Uhr, für den Autoverkehr in beiden Richtungen gesperrt.

Die derzeit freigehaltene Zufahrt auf die Brücke aus der Aachener Straße ist in dieser Zeit nicht möglich. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag ebenfalls nicht passieren. Ab Samstag, 21. November, werden sie mit Hilfe von Absperrelementen sicher am Baufeld vorbei geführt, wodurch es allerdings zu vereinzelten Einschränkungen kommen kann. Radfahrer werden gebeten, an der Baustelle abzusteigen.