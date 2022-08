Kordel : Schotter aus der Kyll abgegraben: Warum die Arbeiten nötig waren

Kordel In Kordel hat die Flut viel Schotter angespült, der sich am Ufer der Kyll anhäufte. Das weckte bei Bürgern Sorgen. Nun hat der Landkreis reagiert.

Die Flutkatastrophe hat in Kordel nicht nur Häuser zerstört und Schäden in Millionenhöhe verursacht. Manche Probleme sind weitaus weniger sichtbar und wirken fast unscheinbar. So haben die massiven Wassermengen im vergangenen Jahr auch große Mengen an Geröll die Kyll herunter gespült, das sich am Flussufer in Kordel angesammelt hat.