Freizeit : Kylltalbad und Bäder in Schweich und Leiwen öffnen

Schweich/Kordel (red) Gute Nachrichten für Wasserratten: Die Freibäder in Schweich, Leiwen und Kordel öffnen. Badespaß ist somit garantiert.

Das Freibad in Leiwen wird am Samstag, 19. Juni, eröffnet. Die Öffnungszeiten im Panoramabad Leiwen lauten: erstes Zeitfenster von 10 bis 14 Uhr, zweites Zeitfenster von 15 bis 19 Uhr. Zwischen den beiden Zeitfenstern müssen alle Besucher das Bad verlassen, damit die notwendigen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durchgeführt werden können Der Einlass ist bis jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeit möglich. Die Beckenbenutzung endet eine viertel Stunde vor Ende der Öffnungszeit.

Der Ticketverkauf erfolgt über das Online-Reservierungsprogramm, über die Homepage www.schweich.de. Zusätzlich wird für alle, die keine Möglichkeit zur Online-Reservierung haben, ein täglicher Ticketvorverkauf in beiden Freibädern angeboten und zwar in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr. Der Personalausweis zur Kontakterfassung ist dabei vorzulegen. Dabei können sich längere Wartezeiten ergeben.

Auch das Kylltalbad bei Kordel startet am Samstag, 12. Juni, in die Badesaison. Der Besuch des Bades ist mit einer Terminreservierung über die Homepage der Verbandsgemeinde Trier-Land (https://www.trier-land.de) oder direkt über das Webportal (https://kybashop.trier-land.de/) möglich. Das System befindet sich derzeit noch im Aufbau. Sollte es also in der Anfangszeit zu technischen Problemen kommen, kann die Reservierung auch über die Kasse des Kylltalbades vorgenommen werden, die während der Öffnungszeiten ständig besetzt sein wird.