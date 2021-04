Mode : Ein Herz für Trier und Design

Modedesigner Nicolas Keller zeigt einige seiner Entwürfe. Foto: Hanna Kother

Trier Ein junger Modedesigner hat sich in die Stadt verliebt und will das Trierer Lebensgefühl tragbar machen. Was er für seine erste Kollektion vorhat.

Früher trug der Trierer Tunika, heute trägt er Tunico. So zumindest die Vision von Nicolas Keller, der sich bei den Entwürfen für seine faire und vegane Klamottenmarke „Tunico“ unter anderem von der römischen Vergangenheit der Domstadt inspirieren lässt.

Vor etwa zweieinhalb Jahren hatte es den inzwischen 26-jährigen Keller nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Marketing und Kommunikation zwecks Psychologiestudiums von Köln an die Mosel verschlagen, wo er sein Herz an Trier verlor. „Die Stadt ist nicht nur äußer­lich mit ihren römischen Mauern und der schönen Natur drum herum ein echter Hingucker“, findet Keller, „die bunte Vielfalt an Menschen und Kulturen machen sie zu einer Heimat.“ Mit dem Anspruch das Trierer Lebensgefühl tragbar zu machen, druckte der Wahl-Trierer im Mai 2020 sein erstes T-Shirt. Inzwischen gibt es verschiedene Kollektionen des Start-up-Unternehmens über einen Online-Shop deutschlandweit zu kaufen.

Neben der Porta Nigra wurden bislang Symbole des Weinbaus und Karl Marx auf den T-Shirts und Taschen aufgegriffen. Die Ideen für seine Drucke kommen Keller meist bei Spaziergängen durch die Stadt. „Ich notiere und skizziere die Motive zunächst vor Ort und setze sie anschließend digital am heimischen Computer um“, erklärt der Student seinen Schaffensprozess.

In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus der Nähe von Hannover finden sich die Bilder dann schließlich auf den jeweiligen Textilien wieder. „Wir achten ganz besonders darauf, dass die gesamte Produktionskette unter fairen Arbeitsbedingungen stattfindet und wir ausschließlich nachhaltige Rohstoffe verwenden“, berichtet Keller. Dafür trägen die Produkte entsprechende Qualitätssiegel.

Der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmung sei dabei nur zweitrangig. „Vielmehr geht es uns auch darum der Stadt etwas zurückzugeben und einen Beitrag zur Trierer Kultur und Identität zu leisten“, so Keller. Ein Beispiel hierfür bietet das Projekt „guter Stoff“. Unter diesem Motto spendet das Modelabel 10 Prozent der erzielten Gewinne an soziale Einrichtungen der Römerstadt. „So konnten wir bereits dem Förderverein Krebskranker Kinder Trier, der Trierer Tafel des Sozialdienstes katholischer Frauen und dem Corona-Hilfe-Trier helfen.“ Er selbst werde bei seinem Projekt von Freunden und Familie unterstützt. „Sie beraten mich bezüglich der Motive, der Website oder in Unternehmensfragen, stehen für Produktbilder Modell und helfen mir bei der lokalen Auslieferung der Shirts und Taschen“, erzählt Keller.

In den kommenden Wochen werden neue Produkte Einzug in den Online-Shop halten. „Zum einen kommt eine neue Bio-Baumwoll-Tragetasche mit Wein-Motiv auf den Markt, außerdem wird es ein T-Shirt, bedruckt mit einem sommerlichen Motiv der Porta Nigra, zu kaufen geben.“ Von Letzterem werden nur 25 Stück produziert. Wer die „Limited Edition“ in seinem Kleiderschrank wissen möchte, muss also schnell sein. „Es gilt das Motto: First come, first serve“, so Keller. Im Rahmen einer „Schatzsuche“ werde demnächst außerdem eine geheime Nachricht in Trier versteckt. „Auf unserem Instagram-Kanal gibt es dann täglich neue Hinweise und Rätsel zum Versteck“, erklärt Keller. Der Finder oder die Finderin werde im Anschluss mit einem besonderen Preis belohnt.