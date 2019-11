Theater : „Lach mal wieder“ mit der Theatergruppe Welschbillig

Welschbillig Die Theatergruppe des SV Welschbillig feiert am Freitag, 15. November, um 19.30 Uhr Premiere der Komödie „Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft“ von Regina Rösch im Sitzungssaal des Gemeindehauses Welschbillig.



Bei den Familien Aumeier und Dürr läuft das Leben in seinen geregelten Bahnen. Bis in das renovierungsbedürftige Nachbarhaus ein neuer Nachbar einziehen soll. Dabei handelt es sich um den Herrn Bischof samt Küster. Die Aufregung ist groß und es wird ein gebührender Empfang vorbereitet. Eine turbulente Komödie nimmt ihren Lauf. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 16. November, und Freitag, 22. November, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 23. November, um 18 Uhr, ab 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Foyer der Kultur-und Marktscheune. Karten sind im Salon Barz, Welschbillig, erhältlich.