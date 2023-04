Verkehr Warum die Ladesäule am Trierer Palastgarten-Parkplatz eine Stolperfalle für Fußgänger ist

TRIER · Fußgänger müssen an der Andock-Station am Palastgarten in Trier die Augen offen halten. Ansonsten könnte es sein, dass sie über ein Kabel stolpern.

Das angesteckte Ladekabel stellt oft eine Stolperfalle für Fußgänger dar und insbesondere für die vielen Nutzer des Parkscheinautomaten direkt daneben. Foto: LH

Von Ludwig Hoff

In Zeiten des Umstiegs auf immer mehr Elektromobilität kann es nicht genug Ladestationen geben. Fahrern von E-Autos kommt da jede Ladesäule recht, weil die Stromtankstellen insgesamt noch zu selten zu finden sind. Ein Umstand, der auch für die (zugegebener Maßen) etwas weg vom Schuss gelegene Ladestation Am Palastgarten/Seizstraße in der Trierer Innenstadt gilt.