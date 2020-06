Kostenpflichtiger Inhalt: Zu laut : Musiker darf nicht vor Seniorenheim spielen

Stopp!: Ein Anwohner in Nachbarschaft der Seniorenresidenz St. Martin in Schweich fühlt sich von Norbert Olks Außenkonzerten (kleines Bild) für alte Menschen gestört. Foto: privat

Schweich Das Kontaktverbot trifft die Bewohner der Schweicher Seniorenresidenz St. Martin schwer. Nobert Olk versüßt ihren Corona-Alltag mit Musik. Bis sich ein Nachbar beschwert.



Von Katja Bernardy

Eine Dame mit weißen Haaren hält einen großen Pappkarton hoch. In schwarzen Lettern steht darauf: „Danke, Norbert“. Zu sehen ist dieses Foto auf der Facebook-Seite der Seniorenresidenz St. Martin in Schweich. Daneben ein Foto von Norbert Olk. Der 66-Jährige sitzt auf einem Hocker, draußen, in der Hand eine Gitarre, vor sich ein Mikrofon, hinter sich einen Verstärker.

Das ist eine Szene aus vergangenen Tagen. Denn die Konzerte finden zurzeit nicht statt. Der Grund: Ein Nachbar hatte sich wegen Lärmbelästigung beschwert. „Ich mache seit fünf Jahren in dem Seniorenheim Musik“, sagt Olk im Gespräch mit dem TV. Seit Beginn der Corona-Krise nur noch draußen. Weil die Bewohner teils schlecht hörten, müsse er draußen Verstärker und Technik einsetzen, sagt der Hobbymusiker. Das sei natürlich etwas lauter.

Seit Beginn des Kontaktverbots hat er die Bewohner drei Mal zwischen 15 und 17 Uhr unterhalten. Die Senioren saßen dann auf Balkonen, am Fenster oder mit viel Abstand zum Musiker im Garten. Er spielte Lieder, die sich die alten Menschen wünschten und anhand von ausgeteilten Liedtexten mitsingen konnten. Schlager, Volkslieder beispielsweise „Wie schön blüht uns der Mai“. Olk: „Sie hatten viel Freude dabei“. Besonders berührt habe ihn, dass auch an Demenz erkrankte Menschen mitgesungen haben. „Erstaunlich, das Liedgut ist noch vorhanden“, sagt er.

Ein Nachbar hatte sich von Olks Außenkonzerten gestört gefühlt und sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung (VGV) Schweich beschwert. Eine Mitarbeiterin der VGV hatte Heimleiterin Sylvia Blesius die schlechte Nachricht überbracht. „Sie sagte, das gehe mit dem Verstärker nicht mehr“, erinnert sich Blesius an den Anruf, der zur Konzert-Pause führte. Die Bewohner hätten eine schwierige Zeit hinter sich, sagt die Heimleiterin und Olks Auftritt habe Abwechslung und Freude in den Alltag gebracht. Sie selbst habe während der Konzerte gut in ihrem Büro arbeiten können.

Auf Anfrage sagt der Schweicher Büroleiter Wolfgang Deutsch, ein Anlieger aus der Umgebung habe sich über Konzerte, die am Seniorenheim St. Martin regelmäßig wöchentlich von 15 bis 17 Uhr stattfänden, beschwert. „Die Musik sei so laut, dass es ihm in dieser Zeit nicht möglich sei, Telefonate zu führen“, sagt er. Seitens der VGV habe man ihn gebeten, ein Lärmprotokoll zu führen ‚ „und uns dies dann vorzulegen.“

Auch mit dem Seniorenheim hat die Verwaltung Kontakt aufgenommen. Laut Deutsch hat es dort schon weitere Beschwerden gegeben. Dem Vorschlag, auf den Verstärker zu verzichten, hätte das Seniorenheim entgegnet, dies sei nicht sinnvoll, man würde dann lieber pausieren. Deutsch sagt: „Wir sind zurzeit noch nicht ordnungsbehördlich eingeschritten.“ Vielleicht gebe es eine Möglichkeit, beiden Seiten gerecht zu werden. „Es wird geprüft, ob in Abhängigkeit von der Windrichtung auch ein anderer Aufstellpunkt denkbar ist“, sagt der Büroleiter.

Olk hat seiner Enttäuschung über das plötzliche Aus auf seiner Facebook-Seite Luft verschafft: „Traurig. Beschwerde wegen Lärmbelästigung. Kein Außenkonzert mehr für die Bewohner der Seniorenresidenz St. Martin Schweich während der Pandemie.“ Sein Post wurde rund 300 mal geteilt und eifrig kommentiert. „Es macht traurig und wütend“, schreibt beispielsweise die Föhrener Orstbürgermeisterin Rosi Radant. Und eine andere Facebook-Nutzerin kommentiert: „Wen kann nur so etwas stören?“