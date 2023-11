Bevölkerungsschutz Lagezentrum in Newel ist vom Tisch – Wie sich der Kreis Trier-Saarburg jetzt aufstellt

Kommt es im Kreis Trier-Saarburg zur Katastrophe – sei es durch eine großflächige Überschwemmung, einen Sturm oder einen Großbrand wie zuletzt in einem Sägewerk in Hermeskeil oder einer Lagerhalle in Trierweiler – muss die Kreisverwaltung die Verantwortung übernehmen. Der Krisenstab, bestehend aus Landrat, Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren sowie weiteren Führungskräften aus der Blaulichtfamilie und der Verwaltung, kommt zusammen und koordiniert alle notwendigen Einsätze von einem Lagezentrum aus. Das Problem im Kreis: Ein solches Lagezentrum gibt es nicht.