Sie helfen, zu verstehen Damit Jugendliche ihre Rechte kennen – Darum ist die Ombudsstelle in Trier so wichtig

Trier · In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Ombudsstellen. Sie sind unabhängige Vermittler zwischen der Jugendhilfe, wie etwa dem Jugendamt, den Eltern und den Jugendlichen selbst. Wie die Arbeit in einer Ombudsstelle aussieht und warum sie vor allem für Kinder und Jugendliche so wichtig sind.

10.06.2024 , 06:22 Uhr

Ulla Peters (links) und Franziska Markelj arbeiten in der Ombudsstelle in Trier. Foto: Johanna Münch

Von Johanna Münch