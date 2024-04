Eröffnung vor 20 Jahren „Ein Sechser im Lotto“: Die Landesgartenschau und ihre Folgen für Trier (Fotos)

Einige der großen Übersichtstafeln auf dem Petrisberg stehen noch. Auch die mehrere Meter große stilisierte Tulpe ist an einigen Stellen im Stadtgebiet noch zu finden. Es sind Relikte der Landesgartenschau (LGS) in Trier, die genau vor 20 Jahren – an einem sonnig-heißen Tag im April 2004 – eröffnet wurde. Groß waren damals die Erwartungen im ganzen Land an ein Blumenfestival, eher zurückhaltend die Stimmung vieler Trierer.